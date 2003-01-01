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В Муравленко состоялось открытие корпоративного ресурсного учебного центра (КРУЦ) — уникального образовательного профильного учреждения.

Участие в церемонии открытия принял губернатор округа Дмитрий Кобылкин. По сообщению его пресс-службы, глава арктического региона отметил, что для ямальских ребят это возможность получить конкурентное образование, освоить профессию и уверенно претендовать на престижные рабочие места.

КРУЦ разместился на новых площадях здания Муравленковского многопрофильного колледжа. Учебный центр рассчитан на обучение 600 человек в год. 500 из них — это специалисты, повышающие квалификацию.

Для обучения оборудованы две площадки. Это лекционно-тренинговая и учебно-тренажёрная аудитории. Основой лаборатории является полифункциональный тренажер, представляющий конфигурацию действующего оборудования по добыче нефти и газа.