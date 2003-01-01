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Город Тобольск продолжает активную подготовку к 430-летнему юбилею.

По данным администрации Тобольска, объявлен конкурс среди горожан на лучшие идеи праздничного оформления. Конкурс проводится в трех номинациях: логотип юбилея, оформление праздничной площадки, оформление элемента благоустройства. Прием заявок открыт до 22 февраля текущего года. С 23 по 27 февраля конкурсная комиссия отберет лучшие логотипы, идеи оформления и проекты размещения элементов благоустройства. К участию приглашаются все желающие, в том числе коллективы. Победителей конкурса ждут денежные премии, которые будут торжественно вручены во время празднования Дня города 24 июня.