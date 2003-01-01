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Губернатор Владимир Якушев подписал распоряжение об организации детской оздоровительной кампании в 2017 году.

Как информирует пресс-служба главы региона, данный документ утверждает предельную стоимость путевок, приобретаемых за счет средств областного бюджета, а также стоимость набора продуктов питания для детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. Важно отметить, что эти цифры сохраняются на уровне 2016 года.

Особое внимание в распоряжении уделено безопасности детского отдыха. Предусмотрен дополнительный комплекс мероприятий по обеспечению безопасности перевозок организованных групп детей с учетом метеорологических условий. А проведение мероприятий на воде запланировано с обязательным уведомлением органов МЧС.

По словам губернатора, детские загородные базы отдыха региона соответствуют всем современным требованиям. Проведена их модернизация, чтобы они стали комфортными и уютными. Важно в плановом режиме проводить все подготовительные работы, чтобы система была полностью готова к приему детей в летние каникулы.