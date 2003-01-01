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На Ямале началась активная подготовка к весеннему паводку и пожароопасному периоду.

Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, в случае неблагоприятного развития паводка на территории региона в зону возможного подтопления могут попасть 46 жилых домов, в которых проживает 1116 человек, а также 32 объекта экономики. В настоящее время правительством автономного округа принимаются все необходимые меры для минимизации существующих рисков.

Сформирован состав оперативного штаба и оперативной группы. На случай критического развития паводковой ситуации организована работа по заключению договора на проведение взрывных работ по разрушению ледовых заторов. В целях наблюдения за развитием паводковой ситуации созданы 27 гидрологических постов, включая 22 информационных поста, которые ежесуточно информируют органы управления об обстановке.

Особое внимание уделяется готовности сил и средств для оперативного реагирования на возможные ЧС. Так, к борьбе со стихией готовы более трех тысяч человек личного состава, около 100 единиц плав­средств и более 500 единиц автомобильной, спасательной и инженерной техники.