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Губернатор Югры Наталья Комарова провела совещание с председателями общественных советов, созданных при исполнительных органах власти и местного самоуправления. Встреча с общественным активом проходила в режиме видеоконференции — на связь с Ханты-Мансийском вышли более 200 членов советов, работающих в муниципальных образованиях.

По словам Натальи Комаровой, общественные советы в Югре стали действенным инструментом повышения качества государственного и муниципального управления. На сегодняшний день при исполнительных органах власти Югры действует 32 общественных совета и еще 70 — в муниципалитетах. Они участвуют в работе правительства автономного округа, проектных команд по реализации стратегических для региона программ.

Глава региона поддержала инициативу по созданию региональных коллегий общественных советов. Предполагается, что на таких площадках будут появляться предложения общественности по междисциплинарным темам. Например, по развитию доступной среды, так как ее качество складывается из множества элементов — от медицины, образования, трудоустройства до пандусов у подъезда.