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В Уватском районе достроят новый водопровод.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, этот объект появится в микрорайоне Белый Яр в Туртасе. В рамках исполнения поручения губернатора Тюменской области Владимира Якушева уже подготовлена проектная документация на строительство.

Вопрос строительства инженерных сетей был озвучен главе региона во время его визита в Уватский район в марте. Водопровод имеет важное значение для продолжения застройки микрорайона, где возводится индивидуальное жилье. Сегодня здесь уже введено в строй 130 домов, а всего земельных участков насчитывается 220 — все они распределены.

По расчетам МКУ «Служба заказчика», для строительства сетей водоснабжения в микрорайоне Белый Яр необходимо около 5 миллионов рублей.