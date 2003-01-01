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Детская летняя оздоровительная кампания находится на личном контроле губернатора Натальи Комаровой.

Об этом было заявлено на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи автономного округа. В режиме видеосвязи участие в разговоре приняли главы муниципальных образований.

Как уточнили в окружном департаменте общественных и внешних связей, этим летом в округе будут действовать 566 организаций отдыха и оздоровления детей, что позволит отдохнуть 51470 ребятам.

— Наша задача — организовать в необходимом объеме и на необходимом уровне безопасности качество насыщения культурными и оздоровительными мероприятиями наших площадок. По-другому быть не должно, — отметил на совещании заместитель главы региона Всеволод Кольцов.