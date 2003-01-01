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С наступлением тепла открывается очередной дачный сезон.

В связи с этим УМВД России по Тюменской области обратилось к гражданам региона с призывом принять профилактические меры, направленные на предупреждение краж из дачных домов и садоводческих товариществ. Ведь чаще всего преступники похищают имущество, которое остается на даче без присмотра.

В основном добычей злоумышленников становятся бытовая техника, посуда, личные вещи, продукты питания, электроинструменты, черный и цветной металлолом, строительные материалы. Главная мера профилактики одна — не оставлять ценные вещи и установить крепкие двери и окна с решетками.

При обнаружении незаконного проникновения на дачу в первую очередь необходимо сообщить об этом в органы внутренних дел, позвонив в дежурную часть полиции по телефону 291-600 или 02, а также на телефон доверия — 799-855.