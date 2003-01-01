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В течение 2017 года специалисты проверят 130 школ и детских садов на предмет воздействия природных источников ионизирующего излучения.

Эту работу проводят сотрудники отделения радиологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области». По данным областного Управления Роспотребнадзора, в предыдущие пять лет было обследовано более 40 зданий, где организован образовательный процесс для детей.

В частности, специалисты провели 82 измерения эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона в воздухе помещений, а также 1312 измерений мощности дозы гамма-излучения.

В ходе проверок превышений гигиенических нормативов выявлено не было.