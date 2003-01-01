·

В столице Ямала началась активная фаза подготовки ко Дню Победы.

К 9 Мая в муниципалитетах планируется провести десятки мероприятий с участием ветеранов, жителей, школьников и студенческой молодежи. Это акции, выставки, спортивные мероприятия и концерты, сообщает городская администрация.

В течение апреля, после зимы, будут приведены в порядок мемориальные комплексы и памятные места, а также дорожная сеть по маршруту следования праздничного шествия в День Победы. В этом году в параде примут участие 76 колонн, также в составе колонн проедет военная техника.

Ответственным лицам поручено обеспечить праздничное оформление улиц и площадей баннерами и растяжками, а непосредственно 9 мая организовать аудиосопровождение площадок, задействованных в мероприятиях.