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Главной темой очередного заседания президиума правительства региона, которое провел губернатор Владимир Якушев, стала подготовка к паводку.

Как доложил главе региона начальник главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин, ситуация с приходом тепла меняется каждые сутки. По его словам, уровень воды ожидается выше нормы на 0,1-1,5 метра в реках Иртыш (у Тобольска), Тавда (у села Нижняя Тавда), Тобол (у Ялуторовска), в реке Вагай — выше на 1,5-2,5 метра.

В зонах подтопления или затопления могут оказаться 116 населенных пунктов, это 1124 жилых дома, 3186 человек. Для борьбы со стихией и ее последствиями в случае необходимости планируется привлечь 6459 специалистов, более 1400 единиц техники.

— Нельзя терять бдительность, — заявил Владимир Якушев. — Несмотря на все принятые профилактические меры, предсказать, как поведет себя стихия, невозможно. Но в силах каждого человека постараться снизить потери и ущерб. Вывезти или убрать в безопасное место ценные вещи. Подготовить документы. Минимизировать последствия можно, только нужно каждому проявить ответственность.