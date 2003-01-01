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Минэкономразвития РФ подвело итоги Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2016 года. В номинации, где оценивались региональные центры, лучшие по реализованным проектам, победу одержали ямальцы. В этой категории также были отмечены МФЦ Липецкой, Московской, Ростовской, Томской, Тульской, Тюменской областей и города Санкт-Петербурга.

Всего на конкурс в 2016 году поступило 135 заявок от 64 субъектов РФ, 124 из них были допущены к основному этапу. Лауреаты конкурса «Лучший многофункциональный центр России» будут награждены благодарностями правительства страны и Министерства экономического развития РФ. Победным для ямальцев стал проект «Система дистанционного обучения в ГУ ЯНАО «МФЦ». Благодаря его реализации была обеспечена возможность проведения обучения, проверки знаний и аттестации работников по разработанным специализированным курсам без выезда к месту обучения. Это позволило значительно сэкономить средства.