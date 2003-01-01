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Состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и губернатора Югры Натальи Комаровой.

Основной темой разговора стало обсуждение социально-экономических показателей развития Ханты-Мансийского автономного округа по итогам первого квартала 2017 года.

Как подчеркнула Наталья Комарова, и в экономике, и в социальной сфере с начала года за этот период показатели округа превышают запланированный и ожидаемый уровень. Губернатор добавила, что в регионе системно обеспечивается наблюдение за достижением показателей, которые предусмотрены указами Президента России.

Особое внимание на встрече было уделено проблеме расселения аварийного и ветхого жилья. По словам главы северного региона, Фонд содействия реформированию ЖКХ принял отчет Югры о ходе расселения аварийного и ветхого жилья. Таким образом, поручение президента было выполнено досрочно.