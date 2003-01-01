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На Ямале будет привито от сибирской язвы всё поголовье оленей — это около 770 тысяч животных.

По информации пресс-службы губернатора ЯНАО, заказан 1 миллион доз вакцины. Этого хватит на сезон, а также на создание необходимого запаса препарата.

— План работы по вакцинации оленьего поголовья по конкретным территориям сформирован, определены ориентировочные сроки проведения. Прививки будем проводить весной, затем в июне-сентябре и в период сезонного убоя в ноябре, — сообщил руководитель службы ветеринарии ЯНАО Андрей Листишенко.

Параллельно в 2017 году будет проведено повсеместное мечение оленей — в рамках повышения безопасности продукции и контроля над качеством оленьего мяса. Планируется приобрести 771 тысячу специальных меток. На эти цели из окружного бюджета выделено около 25 миллионов рублей. В дальнейшем только меченые олени будут допускаться до убойных пунктов, оснащенных оборудованием для считывания информации с метки.