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«Говорящий город» — так называется проект, который планируется реализовать в Югре.

Это система радиоинформирования и ориентирования, которая состоит из абонентских устройств для инвалидов и специального оборудования, монтируемого на транспорте. Во время сближения инвалид через наушник получает сведения о маршруте и точный ориентир на входную дверь. Все это повышает безопасность и удобство перемещения.

Данная инициатива была озвучена в правительстве Югры на заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа. Как сообщает окружной департамент общественных и внешних связей, мероприятие прошло под председательством первого заместителя главы региона Геннадия Бухтина.

— Полагаю, — отметил он, — что мы можем начать с нескольких пилотных зон, собрать обратную связь от пользователей системы и на основе этого принять решение о масштабировании проекта. Решающее слово должно остаться за представителями общественных организаций инвалидов и активными общественниками.