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Сегодня на очередном, восьмом заседании регионального парламента депутаты рассмотрят блок вопросов, касающихся деятельности полиции и областной прокуратуры в минувшем году, а также уполномоченного по правам человека в Тюменской области.

Законодатели обсудят итоги работы региональных отделений Пенсионного фонда и Фонда социального страхования Российской Федерации.

Кроме того, Дума намерена внести поправки в законы об Общественной палате Тюменской области, о регулировании градостроительной деятельности, добровольной пожарной охране, заслушать информацию правительства о реализации некоторых законов.

Всего в повестке заседания около 40 вопросов.