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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Совещание, посвященное реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», прошло в режиме видеоконференции. На связь с Москвой вышли российские регионы, включая Тюменскую область. Участие в работе Совета принял губернатор региона, о чем сообщает его пресс-служба.

Данный проект реализуется и на территории Тюмени и Тюменского района. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры рассчитана на всю дорожную сеть этих муниципалитетов. В настоящее время протяженность дорог здесь составляет 3140 километров, из них в нормативном состоянии находится больше 70%. В 2017 году запланировано отремонтировать 249 километров магистралей — это 273 объекта ремонта.

Реализация программы позволит снизить количество «мест концентрации дорожно-транспортных происшествий». В целом по России в рамках проекта в 2017 году будет построено, отремонтировано и реконструировано около 5 тысяч километров автомобильных дорог, ликвидировано более 1 тысячи очагов аварийности. На эти цели регионам выделены средства в размере 30 миллиардов рублей.