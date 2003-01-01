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На территории региона введен временный запрет на вылов рыбы.

Ограничения касаются вылова рыбы в реках и их пойменных системах (ручьях, притоках, озёрах, старицах, сорах) в связи с наступлением весенне-нерестового периода. Об этом сообщает отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Тюменской области.

Запрет будет действовать вплоть до 20 мая. А с 15 мая по 15 июня наступает запрет на вылов водных биоресурсов в озёрах области, изолированных от речной системы. В эти периоды при осуществлении любительского и спортивного рыболовства допускается добыча рыбы с берега без плавательных средств и разрешенными орудиями лова (удочки, спиннинги, закидушки, фидеры, жерлицы, кружки).

За нарушение правил рыболовства предусмотрены административная ответственность и штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией орудий лова и транспортного средства. По всем вопросам и разъяснениям граждане могут обращаться по телефону в Тюмени 33-58-80.