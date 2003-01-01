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Список субсидируемых речных пассажирских маршрутов летом 2017 года останется на прежнем уровне.

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа намерено регулировать тарифы на шести межмуниципальных и двух межрегиональных маршрутах. Для удобства пассажиров речного транспорта открылась продажа электронных пассажирских билетов по трём маршрутам. Это направления «Омск — Тобольск — Ханты-Мансийск — Салехард и обратно», «Салехард — Ханты-Мансийск — Тобольск и обратно», «Берёзово — Салехард — Мужи и обратно».

Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, в прошлогоднюю летнюю навигацию водным транспортом по субсидируемым маршрутам перевезено 69 тысяч человек. В межсезонье вездеходами на воздушной подушке «Арктика — 3Д» между городами Салехард и Лабытнанги доставлено еще 25 тысяч человек.

В автономном округе планируют, что показатели пассажирских перевозок в навигацию и межсезонье 2017 года будут не ниже, чем в 2016 году.