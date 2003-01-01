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В Югре состоялся Совет при губернаторе по развитию местного самоуправления, который провела глава региона Наталья Комарова.

Участники совещания обсудили промежуточные итоги реализации программ жилищной поддержки многодетных семей. Как напоминают в окружном департаменте общественных и внешних связей, новая мера поддержки семей с детьми была введена в Югре летом 2016 года. С того момента 346 семей воспользовались дополнительной выплатой взамен бесплатного земельного участка и смогли улучшить жилищные условия.

Наиболее активно этот порядок применялся в Нижневартовске, Нефтеюганске, Нягани и Сургуте. А общий размер выплат составил более 390 миллионов рублей. На дальнейшую реализацию мероприятий окружным бюджетом запланировано 4 миллиарда рублей, что позволит обеспечить выплатами 3700 семей.

Добавим, что по итогам прошлого года многодетным семьям в Югре было предоставлено 348 земельных участков. Как отметила Наталья Комарова, «это мало», но данный показатель — лучший за последние годы. Для сравнения: в 2015 году многодетные семьи получили 173 участка, а в 2014-м — 102.