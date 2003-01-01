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Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа приняла участие в мероприятиях, приуроченных к 90-летию основания учреждения «Фенно-Угриа».

Юбилейный форум организации, которая занимается сохранением культуры финно-угорских и самодийских народов, проходила в Таллине, Тарту, Обнице. Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, северяне представили свои культурные достижения и социально-экономический потенциал Ямала.

В частности, артистка Окружного центра национальных культур Татьяна Лар показала зрителям традиции ненецкого песенного фольклора. А сотрудники окружного департамента международных и внешнеэкономических связей провели ряд презентаций.

Отметим, что некоммерческое учреждение «Фенно-Угриа» создано в 1927 году и возрождено в 1991-м. Цель организации состоит в развитии связей между народом Эстонии и другими финно-угорскими и самодийскими народами в таких сферах, как культура, образование и наука.