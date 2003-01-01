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Столица Югры стала победителем окружного конкурса «Современная модель развития жилищного строительства муниципального образования» в 2017 году.

По информации пресс-секретаря главы Ханты-Мансийска, окружной центр отмечен за проект «Развитие жилищно-строительных кооперативов на территории города Ханты-Мансийска». Он получит грант в форме субсидии на строительство дома для работников жилищно-коммунальной сферы.

Планируется, что дом на 26 квартир будет построен на улице Сирина. На территории предполагаемой застройки уже существует необходимая инфраструктура, проложены коммуникации. Это позволит сократить издержки и сроки строительства дома, благоустройства прилегающей территории.

Другим победителем окружного конкурса признан Мегион с проектом «Ликвидация аварийного жилищного фонда и сокращение очередности на социальный найм за счет развития наемных домов социального использования с привлечением коллективных инвестиций в рамках проектного управления».