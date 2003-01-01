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Несколько десятков захоронений участников Великой Отечественной войны приведут в порядок ко Дню Победы молодые тюменцы с ограниченными возможностями.

Проект реализует Тюменское региональное общественное движение молодых инвалидов «Вдохновение». По его информации, активисты организации совместно с городским Советом ветеранов войны, труда и Вооружённых сил в начале мая совершат выезды на городские кладбища. Они посетят места захоронений участников войны, Героев Советского Союза и Социалистического Труда, где проведут уборку территорий, приведут в порядок памятники, покрасят оградки, возложат цветы.

Акция «Социальный десант» имеет еще и просветительскую направленность. В ее рамках планируется познакомиться с биографиями солдат-земляков, узнать интересные факты из их жизни, послушать истории военных лет — от ветеранов.

— К участию в акции, посвящённой празднованию 9 Мая, приглашаются активисты волонтёрских и добровольческих движений, объединений города Тюмени и области. Почтим память героев вместе! — призвали активисты «Вдохновения».