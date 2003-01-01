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Состоялась торжественная церемония вручения сертификатов участникам программы «Обеспечение жильём молодых семей».

15 документов передал будущим новоселам глава города Федор Шишкин. По данным администрации Ишима, всего с начала года 83 молодые семьи получили социальную выплату на улучшение жилищных условий. А с 2006 года — 1118.

Федор Шишкин отметил, что сегодня есть большой выбор жилья, как в новостройках, так и на вторичном рынке. Застройщики по просьбе администрации стали больше возводить однокомнатных квартир. Глава пожелал землякам реализовать свое право на покупку квартиры или дома, хорошо обустроиться.

— Если молодые остаются на территории — значит, у неё есть будущее. Счастья вам, здоровья, благополучия, — подчеркнул глава муниципалитета.