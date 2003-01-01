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В столице Ямала стартовала международная гражданско-патриотическая акция «Знамя Победы: Ямал — соотечественникам!»

В окружном музейно-выставочном комплексе имени И.С. Шемановского ямальские школьники, ветераны, общественники изготовили семь копий Знамени Победы. Символы будут направлены в адрес организаций российских соотечественников в Болгарию, Норвегию, Беларусь, Кыргызстан, Молдову и Армению.

Как сообщили в департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО, копии Знамени Победы будут высланы адресатам в ближайшие дни и они успеют дойти в пункты назначения к 9 Мая. Это уже второй этап масштабного патриотического проекта.

А первый этап проходил в сентябре 2016 года на Всемирном молодёжном форуме «Историческая память: связь поколений» (София, Болгария), в котором участвовали делегаты из 67 стран мира. Ямальцы провели мастер-класс, где совместно с зарубежными коллегами изготовили копию штурмового флага 150-й стрелковой дивизии, который солдаты Советской армии 1 мая 1945 года водрузили на крыше Рейхстага в Берлине.