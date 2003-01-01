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В Тюмени готовятся к открытию нового современного производства.

Уже в мае будет официально запущен цех по продольной резке металла — единственное предприятие такого рода на территории Тюменской области. Производство развернуто на площадке завода «Тюменьремдормаш», о чем сообщает областной департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Цех будет выпускать штрипсы — мерные металлические полосы в рулонах, которые используются для изготовления барьерного дорожного ограждения и опор освещения. 15 минут понадобится оборудованию, чтобы нарезать 30-тонный рулон. Таким образом, ежемесячная производительность может составить 10-15 тысяч тонн продукции.

Для обслуживания и работы на итальянском оборудовании завод задействует не только своих специалистов, но и привлечет новых сотрудников. Всего будет создано более 40 рабочих мест. Данный инвестиционный проект реализован при поддержке правительства Тюменской области. А общая стоимость вложений составила свыше 360 миллионов рублей.