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В Югре за прошедший год значительно увеличилось количество историко-патриотических и школьных музеев — со 188 до 254.

Такая информация была озвучена на заседании Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан при правительстве Югры. Его провела заместитель председателя совета, председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова. Об этом сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Патриотическое воспитание — один из приоритетов югорских властей. Проводится огромное количество мероприятий, перечень которых ежегодно пополняется. Очередной масштабный проект — первый в России слет именных школ — учебных заведений, носящих имена выдающихся людей.

Мероприятие пройдет 8-9 мая. В рамках слета планируется провести научно-практическую конференцию по обмену опытом участия ребят в праздничных мероприятиях, включая акцию «Бессмертный полк». На слет приглашены представители 9 школ и 4 кадетских классов, которые носят имена Героев Советского Союза, ветеранов, заслуженных деятелей России.