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На Ямале реализуют целую серию проектов по совершенствованию работы и повышению открытости органов государственной власти.

Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, это предусмотрено в окружной Концепции кадровой политики государственной гражданской службы. Главная цель концепции — формирование «команды высокопрофессиональных гражданских служащих с активной гражданской позицией», способных управлять стремительно развивающимся регионом и повышать качество жизни ямальцев.

Вот названия этих проектов: «Чиновник открытый», «Чиновник профессиональный», «Чиновник эффективный», «Лучший кандидат» и «Электронный чиновник». Все они касаются самых разных сторон деятельности госслужащих.

Добавим, что при разработке проектов активное участие приняли представители общественности. Они внесли свои предложения, рекомендации и инициативы, которые обязательно будут учтены в итоговых доработанных проектах.