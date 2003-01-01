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Столица региона готовится к весеннему субботнику. Взяться за грабли горожан призывают первые лица.

Массовая уборка города от скопившегося за зиму мусора намечена на предстоящие выходные. В ней может участвовать любой желающий. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев посвятил предстоящему субботнику пост в своем блоге на сайте правительства региона. Глава региона планирует участвовать в традиционном весеннем субботнике и приглашает земляков присоединиться к акции — «с удовольствием потрудиться на общее благо, убрать следы ушедшей зимы и сделать мир вокруг еще краше».

В Год экологии субботники пройдут в новом формате. 29 апреля с 10 до 16 часов по Тюмени будет курсировать «Экомобиль», который объедет площадки, где жители наведут порядок, и порадует всех выступлениями творческих коллективов. Звездой акции станет Анна Семенович. Кстати, после уборки территории горожане могут соорудить из собранного мусора арт-объект. Если его сфото­графировать и выложить в соцсети с хэштегом #эко­грабли, то тут же можно стать участником конкурса. Работы принимаются до 29 апреля. За лучшую композицию вручат приз — 25 тысяч рублей.