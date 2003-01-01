·

Многодетные ямальцы смогут получить земельные участки на юге Тюменской области.

Эту тему на рабочей встрече в Тюмени обсудили губернатор Тюменской области Владимир Якушев и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Главы субъектов говорили о том, как ускорить подведение инфраструктуры к земельным участкам, которые будут предоставляться многодетным семьям Ямала. Для реализации программы планируется предоставить порядка 400 участков земли. Они расположатся в трех муниципалитетах: в микрорайоне «Южный» города Заводоуковска, в деревне Речкина Тюменского района и в Тюмени в районе Салаирского тракта.

Для реализации планов по предоставлению земель многодетным семьям Ямала в Тюменской области внесены корректировки в действующее региональное законодательство автономного округа, разработан порядок выделения участков в рамках соглашений между двумя субъектами. Предоставление земель не в округе, а на юге региона рассматривается одним из оптимальных решений, способных ускорить процесс. На Ямале из-за объективных климатических причин процесс подготовки участков дороже и дольше. В целом по итогам 2016 года землю получили 215 многодетных семей ЯНАО, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году.