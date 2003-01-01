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Югорчане поделятся с ООН опытом работы с коренными народами.

Делегация из Ханты-Мансийского автономного округа стала участником 16-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Он посвящен десятой годовщине принятия Декларации ООН о правах коренных народов. Мероприятие стартовало 24 апреля в Нью-Йорке. Делегация округа представит положительный опыт в налаживании взаимодействия между представителями коренных малочисленных народов Севера, нефтегазовыми компаниями и органами власти. Также югорчане расскажут о своих наработках в сфере поддержки молодежи коренного населения. В состав делегации вошли представители коренных народов Севера, проживающие в Югре, — депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Александр Новьюхов, а также члены Союза оленеводов Югры Василий Пяк и Анатолий Валей.

Сессия завершится 5 мая. Возглавляет российскую делегацию руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.