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Сегодня состоится очередное, семнадцатое заседание Законодательного Собрания Ямала.

Депутаты заслушают доклад спикера регионального парламента Сергея Ямкина о состоянии окружного законодательства в 2016 году, внесут поправки в закон о промышленной политике.

Кроме того, планируется корректировка законов, касающихся выборов, социального обслуживания населения, социального партнерства в сфере труда, а также обеспечения ямальцев жильём.

Всего в повестке более двадцати вопросов.