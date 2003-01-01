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В 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов мотострелковых войск (в/ч 31612) под Еланью начались зачетные танковые стрельбы.

В этой воинской части сегодня получают военную специальность 174 жителя Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Начало танковых стрельб совпало с приездом в часть тюменской делегации.

Навестить молодых курсантов было решено в рамках акции «Служат наши земляки», организованной областным военным комиссариатом при поддержке департамента по общественным связям, коммуникации и молодежной политике. В состав делегации вошли представители военкомата, родители, журналисты, ветераны Вооруженных сил, артисты, молодые юнармейцы из центра «Аванпост».

Гости познакомились с жизнью части, службой и бытом, дали концерт для всех бойцов, встретились с земляками. Также удалось понаблюдать за танковыми стрельбами. Уже 2 мая ребят ждет экзамен, по итогам которого они получат первые армейские корочки младших специалистов. А затем после выпуска будут распределены по подразделениям всей России.