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Сегодня в Москве в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» открывается международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера».

Традиционным участником мероприятия является Ямало-Ненецкий автономный округ, который отправил в столицу на эту выставку делегацию уже в 12-й раз. Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, арктический регион представлен во всех номинациях конкурсной программы выставки: «Лучшая экспозиция», «Лучшие изделия художественных промыслов», «Национальная кухня», «Национальное жилище».

Кроме того, ямальцы будут участвовать во всероссийском песенно-танцевальном фестивале творчества «Кочевье Севера» и фестивале национального костюма «Полярный стиль», которые пройдут в рамках международной выставки. Всего в состав делегации вошли 60 человек, в том числе артисты и спортсмены.

Привлекает внимание стенд округа. Он стилизован под осеннее стойбище оленеводов. Посетители выставки смогут познакомиться с традиционными отраслями хозяйствования арктического региона, его культурой и традициями. Рядом с павильоном будут организованы торговые точки, где все желающие смогут приобрести ямальскую сельхозпродукцию.