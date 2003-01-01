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Все работы по подготовке памятников и мемориалов ветеранам войны к празднованию Дня Победы должны быть завершены до конца апреля.

Такое поручение главам муниципалитетов округа дал заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин в ходе заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. Об этом сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

— Времени до Дня Победы остается немного, поэтому нужно ответственно подойти к организации мероприятий, подготовке памятников и мемориалов, — заявил заместитель главы автономного округа.

Геннадий Бухтин также акцентировал внимание на необходимости уделить особое внимание информированию жителей о времени и месте проведения акции «Бессмертный полк» и о пунктах, где можно получить помощь в оформлении табличек и портретов для участия в шествии.