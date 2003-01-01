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Безопасность при проведении майских праздников стала главной темой очередного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба Тюменской области.

По информации пресс-службы губернатора, в праздничные дни в регионе на дежурство выйдут свыше трех тысяч работников органов внутренних дел, представителей народных дружин и казачества. А все силовые структуры перейдут на усиленный режим работы.

Сотрудники регионального Управления Федеральной службы войск национальной гвардии будут осуществлять патрулирование улиц, спасатели тюменского управления МЧС организуют круглосуточное дежурство в местах проведения мероприятий.

Во время празднования 72-й годовщины Победы в учреждениях культуры области пройдет более 3700 мероприятий. Губернатор поручил главам муниципалитетов создать необходимые условия для обеспечения безопасности граждан на территориях. Специалисты должны уметь вовремя предотвратить чрезвычайную ситуацию, оперативно реагировать на вызов, а также четко понимать схему межведомственного взаимодействия.