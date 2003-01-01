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За пять лет в Югре на 28% снизилось количество несчастных случаев на производстве.

На 32% уменьшилось число пострадавших с тяжелым исходом, на 43% — количество пострадавших со смертельным исходом. Такая информация была озвучена на заседании Межведомственной комиссии по охране труда при правительстве округа, которое провел первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин.

Как уточнили в окружном департаменте общественных и внешних связей, за послед­нее время благодаря системной работе всех субъектов управления охраны труда ситуация с производственным травматизмом в Югре стабилизировалась, по многим показателям наблюдается положительная динамика.

Отметим, что в 2016 году в Югре наблюдалось снижение численности работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, на 9%. При этом увеличилось количество специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда, а также число проведенных государственных экспертиз условий работы.