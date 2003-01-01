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В мае начнутся регулярные рейсы из Тюмени по семи новым направлениям — в Самару, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Минеральные Воды, Талакан.

Их организует партнер аэропорта Рощино авиакомпания «Ямал» в дополнение к уже действующим рейсам в Томск и Уфу, которые начали выполняться в первом квартале 2017 года. По ряду других направлений планируется увеличить частоту полетов благодаря пополнению парка перевозчика на семь новых лайнеров «Суперджет 100».

25 апреля в Рощино, как сообщает пресс-служба аэропорта, стартовала международная чартерная программа полетов из Тюмени в Турцию. В летний период из аэровокзала чартеры отправятся в Бургас, Тунис, Ларнаку, Пхукет. Кроме того, предполагается открытие регулярных рейсов новых иностранных авиакомпаний в Стамбул и Салоники.

Добавим, что в первом квартале 2017 года пассажиропоток увеличился на 26%. За этот период услугами воздушной гавани воспользовались свыше 344 тысяч пассажиров, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2016 года.