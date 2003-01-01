·

Производство оленины на Ямале выросло на треть.

По данным пресс-службы губернатора округа, в рамках убойной кампании-2016-2017 сельскохозяйственными предприятиями, общинами и оленеводами-частниками заготовлено 2654 тонны мяса, на убой было сдано 88 тысяч голов оленей.

Заготовительные мероприятия велись на шести специализированных комплексах, в работе было задействовано также 10 убойных площадок. На каждом пункте проводился осмотр животных и ветеринарно-санитарная экспертиза.

Более 60% заготовленной оленины реализовано внутри округа, 500 тонн отправлено в Финляндию в рамках долгосрочного контракта с фирмой «Полярика». Это на 100 тонн больше, чем в прошлом году. Добавим, что сейчас ямальские оленеводы готовятся к массовому отёлу животных, который начинается в мае. Стада переводятся на север округа на отельные пастбища, богатые ягелем.