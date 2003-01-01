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На Ямале завершается подготовка ко Дню Победы.

В преддверии этого важного события ряд поручений дал глава округа Дмитрий Кобылкин. По информации его пресс-службы, губернатор призвал усилить комплексную безопасность и повысить уровень проведения массовых праздничных мероприятий — как в масштабах всего региона, так и на уровне муниципальных образований.

Также Дмитрий Николаевич обратил внимание на реализацию новых задач Российского организационного комитета «Победа» при Президенте РФ, озвученных и данных Владимиром Путиным на заседании оргкомитета в Кремле 20 апреля этого года.

— На Ямале проводится колоссальная работа совместно с ветеранскими организациями, патриотическими движениями, системой социальной защиты. Мы знаем всех наших ветеранов. Они — наша гордость и особая забота. Несмотря на то, что все наши ветераны, участники, блокадники, вдовы, труженики тыла Великой Победы окружены максимальной поддержкой, сделать предстоит ещё много, — сказал Дмитрий Кобылкин.