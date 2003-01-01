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В областном центре готовятся к торжественному прохождению парадных расчетов Тюменского гарнизона и сводного духового оркестра.

Они выйдут на центральные улицы города 9 мая. А 3 и 6 мая с 18 до 21 часа при проведении репетиций прохождения будет временно прекращено движение транспортных средств по улице Республики на участке от улицы Челюскинцев до улицы Орджоникидзе.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени предупреждает пользователей автомобильных дорог города, просит принять информацию к сведению и учитывать ее при выборе маршрута движения.