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В Тюменской области активно реализуется программа обеспечения детей-сирот благоустроенным жильем.

В 2017 году планируется обеспечить жильем более пятисот представителей этой льготной категории. На выполнение мероприятий выделено свыше 630 миллионов рублей, что позволит приобрести 520 квартир.

К настоящему моменту на закупку жилых помещений уже направлено 367 миллионов рублей. Оставшиеся средства будут израсходованы также в текущем году по результатам мониторинга рынка первичного жилья.

Отметим, что программа реализуется за счет областных и федеральных средств. В частности, доля финансирования из регионального бюджета составляет 592 миллиона рублей, а из бюджета Российской Федерации выделено около 40 миллионов рублей.