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В текущем году более восьми тысяч ямальцев получат прививку против сибирской язвы.

Иммунизация групп риска проводится с января. По информации окружного департамента здравоохранения, в первую очередь вакцинации подлежат зооветработники и другие лица, профессионально занятые предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш.

Также прививаются работники, в чьи обязанности входит сбор, хранение, транспортировка и первичная переработка сырья животного происхождения. В группы риска вошли оленеводы и члены их семей, в том числе дети с 14 лет, часть сотрудников клинико-диагностических лабораторий и медицинских организаций.

Директор департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Новиков сообщил, что иммунизация населения против сибирской язвы проводится во всех муниципальных образованиях округа. А наиболее активно и в больших объёмах — в Ямальском, Приуральском, Тазовском и Надымском районах.