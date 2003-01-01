·

72 тысячи югорчан приняли участие в субботнике, который прошел в городах и районах округа в рамках всероссийской экологической акции «Зелёная Россия».

С граблями и метлами на улицы вышли жители 20 муниципальных образований северного региона. Только в двух муниципалитетах субботники пришлось перенести из-за неблагоприятных погодных условий.

В окружной уборке участвовали 71800 взрослых и детей, в том числе чиновники и депутаты. Везде для активистов была организована интересная культурная программа. А самым активным был признан Советский район, который выставил на субботник 13600 бойцов.

Добавим, что ежегодно в субботнике «Зелёная Россия» принимает участие вся страна. Его цель, заявленная организаторами, — улучшение экологического состояния российских городов и регионов, а также формирование экологической культуры у населения.