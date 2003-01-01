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Практически все сельхозпредприятия юга Тюменской области поводят раннее весеннее боронование почвы.

По данным департамента агропромышленного комплекса Тюменской области на 2 мая, раннее весеннее боронование в целом по региону уже произведено на 62 процентах полей. Общая посевная площадь в нынешнем году составит 1 миллион 90 тысяч гектаров, это на семь тысяч га больше, чем в 2016-м. Машинно-тракторный парк имеет стопроцентную готовность. Созданы необходимые запасы горюче-смазочных материалов, и решены вопросы технического обслуживания в период весенних полевых работ. По оценке специалистов, для посева зерновых и зернобобовых культур потребуется примерно 20-25 дней. Напомним: в 2016 году посевная началась несколько раньше срока, уже 18 апреля.