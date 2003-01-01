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Юные тюменские казаки стали победителями конкурса «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа».

Мероприятие проводилось в шестой раз, хозяевами стали тюменцы, принявшие смотр на базе оздоровительно-образовательного центра «Витязь». Учредителем конкурса, впервые организованного в 2012 году, является окружная комиссия УрФО совета при Президенте России по делам казачества.

Участниками стали шесть команд, представлявших регионы, входящие в состав УрФО. В число конкурсных испытаний вошли строевая подготовка, военная история и традиции казачества, конкурс казачьей песни, визитная карточка, военизированная командная эстафета, атлетическое многоборье и соревнования по военно-прикладным видам спорта. По сумме баллов команда нашей области стала первой. В тройку призеров также вошли казаки в возрасте от 14 до 17 лет из Ханты-Мансийского автономного округа и Курганской области.