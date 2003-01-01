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Город Муравленко будет дружить и сотрудничать с войсковой частью № 31643, расположенной в посёлке Плановый (Курганская область).

Здесь подписано соглашение о совместной деятельности и сотрудничестве по военно-патриотическому, духовно-нравственному, культурному воспитанию и спортивному развитию военнослужащих и молодёжи, укреплению шефских связей.

Документ предполагает установить прямые связи войсковой части с руководством северного города, его общественными организациями, учреждениями культуры, предприятиями. Планируется большая работа по патриотическому воспитанию молодежи. При этом ямальские подростки смогут побывать на сборах в самой настоящей армии.

Отметим, что сейчас в в/ч № 31643 уже служат бойцы, призванные из арктического региона. Делегация Муравленко, побывавшая в Плановом, встретилась с земляками, а часть получила первый подарок от северян — микшерский пульт для местного клуба.