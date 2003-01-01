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В Югре подвели итоги международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», где участвовали 173 картины из 25 стран.

Губернатор округа Наталья Комарова провела итоговое заседание организационного комитета мероприятия. Она отметила, что нынешний фестиваль прошел с максимальным охватом и вовлечением любителей кино, а также насыщенной творческой программой. Успеху способствовало одновременное проведение спортивных и культурных мероприятий, прежде всего Всероссийской зимней спартакиады инвалидов. Этот опыт решено использовать в будущем.

Президент фестиваля, знаменитый кинорежиссер Сергей Соловьев также высоко оценил итоги. По его мнению, фестиваль обрел устойчивую форму культурного события, от которого все знают, чего ждать. Поэтому за «Дух огня» никогда не бывает стыдно.

Наталья Комарова обратила внимание на важную дату, которую Югра отметит в 2018 году. Речь идет о 825-летии возникновения первых югорских княжеств, свидетельства о которых были задокументированы в Повести временных лет и Новгородской летописи. Не случайно темой фестиваля следующего года может стать историческая.