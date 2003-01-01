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В Югре на финишную прямую вышел автопробег «Победа одна на всех».

Старт автопробегу был дан в посёлке Приобье Октябрьского района 26 апреля.

Организатором акции, которая проходит в шестой раз, является Молодежный парламент при Думе Югры. По словам организаторов, главная цель проекта в этом году — собрать в городах и поселках маршрута послания от ветеранов и молодежи будущим поколениям.

Участники преодолели уже несколько тысяч километров. В каждом муниципалитете, куда приезжает колонна раритетных автомобилей «Победа» (ГАЗ-М20), проходят митинги, возложения цветов к обелискам, памятные мероприятия, встречи с ветеранами и молодежью.

Завершится проект 9 Мая в Ханты-Мансийске, где «Победы» примут участие в параде. Молодые активисты к тому времени преодолеют дистанцию протяженностью более пяти тысяч километров.