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В краеведческом музее открылась выставка «О героях былых времен».

По данным районной администрации, в экспозиции представлены копии наградных документов знаменитых героев-земляков Г. Кошкарова, Я. Неумоева и М. Брюховского, копия Знамени Победы, письма, награды, документы и личные вещи уватских бойцов Красной армии.

Во время Великой Отечественной войны около 3 тысяч уроженцев Уватского района ушли на фронт, из них полторы тысячи погибли в ходе боевых действий, 703 пропали без вести. Их славные имена навечно вписаны в летопись Великой Победы.

Григорий Кошкаров и Яков Неумоев удостоены высокого звания «Герой Советского Союза», а Михаил Брюховский стал полным кавалером ордена Славы.